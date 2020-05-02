02 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Umut Meraş'ı yeniden transfer listesine yazdı

Kartal milli yıldızı listesine aldı! Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

’nin ’da 1. lige çıkamaması sebebiyle ’ın takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. ise geçen yaz da çok istediği ancak transferini bitiremediği başarılı sol bek için nabız yoklamaya hazırlanıyor

'da liglerin tescil edilmesi sonrası 'ın takımı 'nin 2. ligde kalması 'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI...

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış ancak 'daki kongre süreci sebebiyle rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek.

KARTAL'IN HEDEFİ KİRALAMAK

Kartal, bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal... Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal...
Karantina için Riva çağrısı Karantina için Riva çağrısı
Hala oynayacak gücüm var "Hala oynayacak gücüm var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör