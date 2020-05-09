Cabot’tan açık kapı

Adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan Jimmy Cabot transferiyle ilgili konuştu. Lorient'ten ayılan Fransız oyuncu Ouest-France'a, "Ben her şeye açığım. Gelişebileceğim ilginç bir proje bulmaya çalışacağım. Şu anda, rafine edilmiş hiçbir şey yok, yakında netleşir" dedi.

Adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan Jimmy Cabot transferiyle ilgili konuştu. Lorient'ten ayılan Fransız oyuncu Ouest-France'a, "Ben her şeye açığım. Gelişebileceğim ilginç bir proje bulmaya çalışacağım. Şu anda, rafine edilmiş hiçbir şey yok, yakında netleşir" dedi.

DİĞER