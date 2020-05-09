09 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Cabot’tan açık kapı

Cabot’tan açık kapı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan Jimmy Cabot transferiyle ilgili konuştu. Lorient'ten ayılan Fransız oyuncu Ouest-France'a, "Ben her şeye açığım. Gelişebileceğim ilginç bir proje bulmaya çalışacağım. Şu anda, rafine edilmiş hiçbir şey yok, yakında netleşir" dedi.

Adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan Jimmy Cabot transferiyle ilgili konuştu. Lorient'ten ayılan Fransız oyuncu Ouest-France'a, "Ben her şeye açığım. Gelişebileceğim ilginç bir proje bulmaya çalışacağım. Şu anda, rafine edilmiş hiçbir şey yok, yakında netleşir" dedi.

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