Boateng: Kaka çağırdı gitmedim

Beşiktaş’ın Ganalı oyuncusu Kevin Boateng, “Kaka, MLS’te oynarken beni çağırdı ama onu reddettim” yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlıların kiralık yıldızı Kevin Boateng, ABD Milli Takımı'nın eski kalecisi Tony Meola ve Brian Dunseth'in yönettiği, SiriusXM FC isimli kanalına konuştu ve Kaka'nın Orlando'da oynarken kendisini ABD Ligi MLS'e davet ettiğini açıkladı. Ganalı oyuncu, "Beş yıl önce Orlando'yla imzalamaya yakındım. Bana teklifi gönderdiler. Koçla iyiydim ama bana karar vermem için on saat verdiler. Baba, koca ve oyuncu olarak karar vermeliyim, fakat on saat yeterli değildi. Bu yüzden teklifi reddetmek zorunda kaldım" dedi. Kevin Boateng ayrıca sponsoru ile konuştuğunu ve "MLS'ye gitme şansım olursa hazır olun çünkü bir şeyler yapacağız" dediğini de itiraf etti.

DİĞER