Serdar Sarıdağ: 14 günlük bir karantina söz konusu olabilir

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Salı günü tüm takıma genel bir test yapılacak, bu testlerden çıkacak sonuçlara göre bir karar alınacak. Siyah-beyazlılarda belki de 14 günlük bir karantina söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

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