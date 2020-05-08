08 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Larin’e karşılık Giannoulis

Larin’e karşılık Giannoulis
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Beşiktaş, ile sıkı bir oyuncu pazarlığına giriyor. PAOK'un, Beşiktaş'tan Cyle Larin'i istediği, siyah-beyazlıların da PAOK'tan Dimitri Giannoulis'e göz koyduğu ifade edildi.

Beşiktaş, ile sıkı bir oyuncu pazarlığına giriyor. PAOK'un, Beşiktaş'tan Cyle Larin'i istediği, siyah-beyazlıların da PAOK'tan Dimitri Giannoulis'e göz koyduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın ekibine takas teklif ettiği, böylece iki tarafın da isteklerinin yerine geleceği belirtildi. Yunan ekibi Giannoulis için üstüne para isteyince Beşiktaş'ın teklifi "Larin'in yanında size Mirin'i de verebiliriz" oldu. Komşu'dan yanıt bekleniyor.
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