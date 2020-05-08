Cenk Tosun: Geri döneceğim
Milli forvet Cenk Tosun, “Beşiktaş benim yuvam, evimdir. Bunu herkes biliyor. Milletimi gururlandırdıktan sona yuvama dönmeyi isterim” dedi.
Milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'a gündem ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri döneceğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Herkes Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceğimi soruyor. Neden istemeyeyim? En güzel zamanlarım orada geçti. Beşiktaş benim yuvam, evimdir. Bunu herkes iyi biliyor. Burada milletimi gururlandırdıktan sona ben de tekrar yuvama dönmeyi isterim" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu sakatlığına ilişkin "Bisiklet çevirmeye başladım, havuzda çalışıyorum, kuvvet antrenmanlarına başladım. Şimdilik pozitif geçiyor. 7-9 ay arasında sahaya döneceğim, risk en minimuma düşmüş olacak" yorumunu yaptı.
GOMEZ DEĞiL 'EYŞAN'
Cenk Tosun, Mario Gomez'e göndermede bulundu. Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi ilk 11'i seçen Cenk Tosun, Gomez'i forvete yazarken, "Yanına 'Eyşan' diye not düşebilirsin" dedi; Bu benzetme sosyal medyayı adeta salladı. Öte yandan Cenk, Quaresma için "3 ayrı ligde oynadım, hayatımda Quaresma gibi orta keseni görmedim. Topu direk kafaya çarptırıyordu" dedi.
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