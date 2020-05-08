Görüşmeler olumlu

Beşiktaş’ta yüz yüze yapılan indirim görüşmelerinde Burak Yılmaz ve Atiba’nın olumlu yaklaşımları Başkan Ahmet Nur Çebi’yi keyiflendirdi.

Beşiktaş'ta yüz yüze yapılan indirim görüşmeleri resmen start aldı... İlk etapta Atiba ve Burak Yılmaz ile birer görüşme yapıldı. Kanadalı yıldız bir yıl daha oynamak istediğini söylerken, daha önce hiç pazarlık yapmadığını çünkü Beşiktaş'ta oynamayı sevdiğini anlattı. Tecrübeli oyuncunun bu yaklaşımı Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çok hoşuna giderken, Atiba'nın para konuşmak yerine prensiplerden bahsetmesi taktir topladı.

Başkan Çebi, Burak Yılmaz'ın yaptığı ertelemeye ve tüm takımdan erteleme istemesine de teşekkür etti. Ancak aldığı paranın ve kendisi için uygulanan döviz kurunun çok yüksek olduğunu söyledi. Burak ise görüşmeye menajeri olmadan istendiği gibi yalnız geldiğini, para pul konularından hiç anlamadığını sadece hakkının yenmemesine özen gösterilirse çok mutlu olacağını Başkan Ahmet Nur Çebi'ye aktardığı öğrenildi.

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