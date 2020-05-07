Elneny kalacak

Beşiktaş'ın Arsenal’den kiraladığı Mohamed Elneny'nin, Ada ekibinde gözden çıkarıldığı ve gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda kalacağı ifade edildi.

Beşiktaş, Arsenal'in kiralık verdiği oyuncuları istememesi nedeniyle, Elneny'in transferinde bir adım öne geçti... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da takımda görmek istediği isimlerden biri olan Elneny için İngiltere'den gelen haber siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendirdi.

Sezon başında kiralanan Mısırlı futbolcunun, Ada temsilcisinde gözden çıkarıldığı ifade edildi. Teknik direktör Arteta'nın özel bir talebi olmazsa, kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezon da kadroda tutulmayacağı belirtildi.

Bu gelişmeden sonra Beşiktaş yönetiminin Elneny için Arsenal'e bir sezon daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

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