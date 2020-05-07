Elneny kalacak
Beşiktaş'ın Arsenal’den kiraladığı Mohamed Elneny'nin, Ada ekibinde gözden çıkarıldığı ve gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda kalacağı ifade edildi.
Beşiktaş, Arsenal'in kiralık verdiği oyuncuları istememesi nedeniyle, Elneny'in transferinde bir adım öne geçti... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da takımda görmek istediği isimlerden biri olan Elneny için İngiltere'den gelen haber siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendirdi.
Sezon başında kiralanan Mısırlı futbolcunun, Ada temsilcisinde gözden çıkarıldığı ifade edildi. Teknik direktör Arteta'nın özel bir talebi olmazsa, kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezon da kadroda tutulmayacağı belirtildi.
Bu gelişmeden sonra Beşiktaş yönetiminin Elneny için Arsenal'e bir sezon daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde