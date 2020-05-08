08 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Rebocho gitmemiş!

Rebocho gitmemiş!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Beşiktaş'ta, Guingamp'dan kiralanan ve kiralık sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek Rebocho'nun anlaşmasının karşılıklı olarak feshettiği iddia edilmişti. Ancak Portekizli oyuncu sosyal mesafeli idmana çıkarken, anlaşmasının da sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda takımda görmediği isimlerden sadece Karius ile yollarını ayırdı. Bir süre önce siyah-beyazlıların Guingamp'tan kiralanan ve kiralık sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek Rebocho'nun anlaşmasının karşılıklı olarak feshettiği iddia edilmişti. Ancak Portekizli oyuncu sosyal mesafeli idmana çıkarken, anlaşmasının da sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
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