07 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Şartlar çok değişmeli

Şartlar çok değişmeli
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Beşiktaş İkinci Başkanı , 'nin almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı , 'nin almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirdi. Dalgakıran, "Şartlarının çok değişmesi lazım. Şu anda günlük 1500-2 bin arası hasta varken açıkçası oynatmak zor diye düşünüyorum. Sadece seyircisiz oynatmakla bitecek bir iş değil. Bir sürü yan unsur var, hepsini kontrol etmek hiç de kolay değil" dedi.

MAKSİMUM ÖNLEM
İkinci Başkan Dalgakıran, "Maksimum önlemleri alıp ona göre yaşamalıyız. Bunun içinde futbol da var. İşin ekonomik boyutunu da düşünmeye mecburuz. Bana göre köprünün altından daha çok sular akar" ifadelerini kullandı.

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