06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Beş oyuncu karantinada
Beşiktaş'ta yurt dışında bulunan 5 isim Türkiye'ye döndü... Boateng, Ljajic, Ruiz, Lens ve N'Koudou ayrı ayrı Türkiye'ye gelirken, bu isimler Güngören'de bulunan KYK yurdunda karantina altına alındı.
Beşiktaş'ta yurt dışında bulunan 5 isim Türkiye'ye döndü... Boateng, Ljajic, Ruiz, Lens ve N'Koudou ayrı ayrı Türkiye'ye gelirken, bu isimler Güngören'de bulunan KYK yurdunda karantina altına alındı. 14 günlük zorunlu karantina süresini burada geçirecek olan 5 futbolcu, karantinanın ardından evlerine geçecek ve antrenman yapan gruplara dahil olacak. Antrenörler karantinada bulunan 5 futbolcunun, yurtta kalacakları süre boyunca form tutması için özel program verirken, oyuncuların da takibi gün gün yapılıyor.
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