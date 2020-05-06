06 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beş oyuncu karantinada

Beş oyuncu karantinada
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Beşiktaş'ta yurt dışında bulunan 5 isim Türkiye'ye döndü... , Ljajic, Ruiz, ve N'Koudou ayrı ayrı Türkiye'ye gelirken, bu isimler Güngören'de bulunan KYK yurdunda karantina altına alındı.

Beşiktaş'ta yurt dışında bulunan 5 isim Türkiye'ye döndü... , Ljajic, Ruiz, ve N'Koudou ayrı ayrı Türkiye'ye gelirken, bu isimler Güngören'de bulunan KYK yurdunda karantina altına alındı. 14 günlük zorunlu karantina süresini burada geçirecek olan 5 futbolcu, karantinanın ardından evlerine geçecek ve antrenman yapan gruplara dahil olacak. Antrenörler karantinada bulunan 5 futbolcunun, yurtta kalacakları süre boyunca form tutması için özel program verirken, oyuncuların da takibi gün gün yapılıyor.
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