06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Boateng bilmecesi
Gana basını, İstanbul’a dönerek karantinaya giren Boateng için “Beşiktaş onunla yollarını ayıracak” iddiasında bulundu.
Beşiktaş'ta Lorius Karius'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor. Gana basınından Ghanasoccernet'in özel haberine göre; Siyah-Beyazlı kulüp yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı. Haberde ayrıca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak Coronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi. Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Şu anda İstanbul'da karantinada olan Boateng, Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.
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