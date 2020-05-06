06 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Yabancı olacaksa Benitez!

Yabancı olacaksa Benitez!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Teknik direktör 'ın, 1 numaraya yerli bir isim koyamayacak olursa, yabancılar arasındaki tercihinin Walter Daniel Benitez olduğu öğrenildi.

Teknik direktör 'ın, 1 numaraya yerli bir isim koyamayacak olursa, yabancılar arasındaki tercihinin Walter Daniel Benitez olduğu öğrenildi. Fransa'nın Nice takımında forma giyen 27 yaşında ve 1.93 boyundaki başarılı kaleci için, Yalçın'ın olumlu rapor sunduğu belirtildi. Arjantinli file bekçisinin kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması da büyük bir avantaj.
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