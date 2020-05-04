O bir canavar
River Plate’te forma giyen Kolombiyalı Jorge Carrascal için eski İtalyan futbolcu Cassano canavar benzetmesinde bulundu.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jorge Carrascal için yapılan yorumlar dikkat çekiyor... Sergen Yalçın daha Malatyaspor'dayken izleyip beğendiği Carrascal'ı o dönemde Ukrayna'nın Karpaty takımındayken transfer etmek istemiş, ancak başarılı olamamıştı. Kolombiyalı oyuncu River Plate'ye geçince bir anda değerlendi. Sergen Yalçın'ın yönetime "alınsa iyi olur" dediği Carrascal için Caracol TV, genç oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediğini, bunun Beşiktaş için avantaj olduğunu iddia etti. Ayrıca River Plate'nin büyük bonservis bedeli isteme şansı olmadığından bahsetti. Bu arada Antonio Cassano'nun da Carrascal için "canavar" yorumu yaptığı hatırlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde