04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ljajic indirimi kabul etmedi!

Ljajic indirimi kabul etmedi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ljajic'in maaş indirimine yanaşmadığını ifade edildi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ljajic'in maaş indirimine yanaşmadığını ifade edildi. Boşnak basını, "Ljajic'le Beşiktaş arasındaki ilişkiler yıkıldı" başlığını attı. İtalyan "vocegiallorossa" sitesi ise, "Adem Ljajic, indirim teklifini geri çevirdi" ifadelerini kullandı.

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