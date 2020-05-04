04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin’e PAOK talip!

Cyle Larin’e PAOK talip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Beşiktaş'ın geçen sezon Belçika ekibi Z. 'e kiraladığı Larin'e bir talip daha çıktı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Belçika ekibi Z. 'e kiraladığı Larin'e bir talip daha çıktı. Yunan ekibi 'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, 25 yaşındaki forvet Larin oldu. PAOK'un Swiderski ve Akpom'u sattıktan sonra Larin'i alacağı iddia edildi. O. City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 9 gol atıp 11 asist yaptı.

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