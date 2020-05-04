Cyle Larin’e PAOK talip!

Beşiktaş'ın geçen sezon Belçika ekibi Z. Waregem'e kiraladığı Larin'e bir talip daha çıktı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Belçika ekibi Z. Waregem'e kiraladığı Larin'e bir talip daha çıktı. Yunan ekibi PAOK'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, 25 yaşındaki forvet Larin oldu. PAOK'un Swiderski ve Akpom'u sattıktan sonra Larin'i alacağı iddia edildi. O. City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 9 gol atıp 11 asist yaptı.

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