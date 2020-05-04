Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup indirimi kabul etti!
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan ve devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın indirim teklifini kabul etti. 27 yaşındaki futbolcu ücretinde yüzde 50 kesintiye gidecek. İşte detaylar...
Oğuzhan Özyakup'tan geri adım… Feyenoord'dan ayrılan tecrübeli star yönetimin indirim teklifine 'Evet' dedi. Beşiktaş'tan yılda 2 milyon Euro alan Oğuzhan'ın kendisine önerilen 1 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi.
GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ
Takvim'in haberine göre; Hollanda Ligi'nin iptal edilmesi üzerine bu sezonu şimdiden kapatan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta yeni başlangıç yapmak istediği ve bunun için ücretindeki indirimi kabul ettiği belirlendi.
SERGEN YALÇIN ETKİLİ OLDU
Sergen Yalçın'la birlikte eski günlerine döneceğine inanan yıldız oyuncunun, "Beklentilerin altında kaldım. Bunu telafi edeceğim" dediği ortaya çıktı.
Feyenoord'da sadece 4 maç oynayan Oğuzhan gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynamayı kabul ederek indirime gitti.
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