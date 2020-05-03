Kaçak Kartallar!

Corona virüsü arası sonrası saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta N’Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul’a dönmedi. Borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

Beşiktaş'ta N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul'a dönmedi. İstanbul'dan ayrılırken, Mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

BUGÜN GELİRLERSE 17 MAYIS'A KADAR KARANTİNA!

4 oyuncu bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacaklar. 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan, kampa girmek zorunda kalacaklar.

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