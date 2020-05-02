02 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Karantina için Riva çağrısı

Karantina için Riva çağrısı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2020

Beşiktaş'ta Ruiz, Lens, Ljajic, Boateng ve N'Koudou Türkiye'ye dönüşte zorunlu olarak öğrenci yurdunda 14 gün karantinada kalacaklar. Ancak yıldız oyuncuların bunu istemediği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin de ve ile görüşüp oyuncuların TFF'nin Riva Tesisleri'nde kalmasını talep edeceği bildirildi.

Beşiktaş'ta yurt dışından dönecek oyuncular için yurt krizi baş gösterdi. Ruiz, Lens, Ljajic, Boateng ve N'Koudou Türkiye'ye dönüşte zorunlu olarak öğrenci yurdunda 14 gün karantinada kalacaklar. Ancak yıldız oyuncuların bunu istemediği bildirildi. Beşiktaş yönetiminin de ve ile görüşüp oyuncuların TFF'nin Riva Tesisleri'nde kalmasını talep edeceği bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal... Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal...
Hala oynayacak gücüm var "Hala oynayacak gücüm var"
Kartal milli yıldızı listesine aldı! Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü... Kartal milli yıldızı listesine aldı! Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör