01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

'Bize kan kusturdu'

'Bize kan kusturdu'
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.05.2020

Sosyal medyada Beşiktaş'ın eski futbolcusu 'nın tekrar Beşiktaş'a transfer edileceği konuşuluyordu. Duhuliye.com'da yer alan habere göre bu iddiayı yalanlayan yöneticilerin "Quaresma değil transfer olmak kulübün önünden geçemez. Bize kan kusturdu" dedikleri öğrenildi.

Sosyal medyada Beşiktaş'ın eski futbolcusu 'nın tekrar Beşiktaş'a transfer edileceği konuşuluyordu. Duhuliye.com'da yer alan habere göre bu iddiayı yalanlayan yöneticilerin "Quaresma değil transfer olmak kulübün önünden geçemez. Geçen sene finansal fairplay için yazı alırken bize kan kusturdu, yaptıklarını unutmadık." diyerek transfere tamamen kapıyı kapattıkları bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cabot adım adım Kartal'a Cabot adım adım Kartal'a
Beşiktaş'ta radikal bir karar! Kalan 8 maçta... Beşiktaş'ta radikal bir karar! Kalan 8 maçta...
Olcay’dan al haberi Olcay’dan al haberi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör