01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kitap kurdu Burak Yılmaz

Kitap kurdu Burak Yılmaz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

'ın golcüsü Burak Yılmaz, evde geçen zamanını kitap okumayla geçiriyor. Bir yandan ev antrenmanlarına devam eden tecrübeli golcü diğer yandan kendine yatırım yapıyor.

'ın golcüsü Burak Yılmaz, evde geçen zamanını kitap okumayla geçiriyor. Bir yandan ev antrenmanlarına devam eden tecrübeli golcü diğer yandan kendine yatırım yapıyor. Burak, dün sosyal medyadan yeni aldığı kitapların fotoğrafını paylaştı. Kitapların kişisel gelişim ve dünya klasiklerinden birkaç eser olduğu görüldü.
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