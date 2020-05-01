01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

İşimi özlüyorum

İşimi özlüyorum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Beşıktaş'ın hocası , liglerin ertelenmesi nedeniyle görevini özlediğini söyledi.

Beşıktaş'ın hocası , liglerin ertelenmesi nedeniyle görevini özlediğini söyledi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Alıştığımız antrenman ve maç temposunun dışında kalmak, çok rutin bir hayat yaşamak doğal olarak insanı moral açıdan düşürüyor. Mecburen bu rutin uygulamanın içinde kalıyoruz,tabii ki işimizi özlüyoruz. Özleyeceğimiz başka bir şey yok" dedi.
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