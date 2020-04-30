30 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bilal Budak transferini bitiyor! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'a 17'lik yıldız! Anlaşma tamam
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , 3. Lig ekiplerinden Manisaspor forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın transferi için Manisa ekibiyle anlaşma sağladı.

3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu 'ın 'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle iyice ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor'un Bilal transferinde Beşiktaş'la el sıkıştığı bildirildi. Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı. Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı. Manisa ekibinde 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal 2 kez fileleri havalandırdı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım daha önde olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! G.Saray'ın eski yıldızı... haberin devamı



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