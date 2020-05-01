01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta radikal bir karar! Kalan 8 maçta...

Beşiktaş'ta radikal bir karar! Kalan 8 maçta...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

Güven, Ersin, Oğuzhan, Rıdvan, Erdoğan ve gibi gençler dönüşümlü oynayacak. Başarılı olurlarsa transferde daha az oyuncu alınacak

'ta yönetim ve flaş bir karar aldı. Buna göre takımda yer alan Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Yılmaz ve Güven Yalçın 8 maçta dönüşümlü olarak ilk 11'de forma giyecek. Bu gençlerin göstereceği performans transferde belirleyici rol oynayacak.

DURUMLARINA BAKILACAK

Sergen Yalçın'ın gençleri takıma aralıklarla monte etmeyi planladığı öğrenildi. Bir maçta çıkan ilk onbirde bu gençlerden en az üçünün oynatılacağı ve durumlarına bakılacağı öne sürüldü.

TRANSFERE YÖN VERECEK

Gençlerin göstereceği başarı ya da başarısızlık transfere yön verecek. Genç oyuncular ne kadar çok iyi bir performans sergilerse önümüzdeki sezon takıma daha az sayıda futbolcu alınacak.

FATİH AKSOY DA DÖNÜYOR

'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un da sezon sonu takıma dönecek olması Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi. Genç oyuncu 'ta çok başarılı bir görüntü sergiledi.

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