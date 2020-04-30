30 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan ara vermiyor

Oğuzhan ara vermiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

çın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği konuşulan evindeki antrenmanlarını aksatmıyor.

Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği konuşulan evindeki antrenmanlarını aksatmıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Feyenoord teknik heyetinin kendisine verdiği programı düzenli olarak uygulayıp formunu korumaya çalışıyor.
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