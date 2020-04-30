Beşiktaş'a Brezilyalı sağ bek!
Beşiktaş'ın Brezilya'nın Botafogo takımına sürpriz bir teklif yaptığı iddia edildi. Buna göre siyah-beyazlıların Rio de Janeiro takımına sağ bek Marcinho için Douglas ve Enzo Roco'yu önerdiği belirtildi.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sağ bek için Botafogo'ya Douglas ve Roco'yu önerdiği belirtildi. İddia Brezilya basınında da yer aldı.
Yönetimin, 23 yaşındaki sağ bekin menajeri aracılığıyla Botafogo'dan görüşme talep ettiği belirtildi. Bu iddia Brezilya basınında da yankı bulurken, Botafogo'nun Marcinho'yu, bonservis bedeli olmadan bırakmak istemediği ancak önümüzdeki dönemde Douglas ile sağ tarafını kapayıp Roco ile stoper eksiğini de gidermenin Rio ekibi için çok da kötü bir opsiyon olmadığı belirtildi. Zaten 23 yaşına gelen Marcinho'nun da bir an önce Avrupa'ya açılma isteğinden bahsedildi. Ayrıca Marcinho'nun Arjantinli menajeri Cenci'nin Türkiye'deki menajer arkadaşlarından İstanbul hakkında bilgi aldığı iddia edildi.
DİĞER ADAY PACHONIK
Beşiktaş'la anılan bir başka sağ bek ise Hollanda Ligi takımlarından VVV Venlo'da forma giyen Tobias Pachonik oldu. Sezon başında bedelsiz olarak İtalya Ligi takımlarından Carpi'den VVV'ye giden 25 yaşındaki Alman oyuncunun peşinde Beşiktaş'ın dışında Fulham ve S. Moskova'nın da olduğu iddia edildi.
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