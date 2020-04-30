‘Görüşme yok’

Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Kovalenko'nun menajeri Shablii, orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bu yaz biteceği haberlerini yalanlayıp 2021'e kadar Shakhtar bir sözleşmeleri olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Kovalenko'nun menajeri Shablii, orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bu yaz biteceği haberlerini yalanlayıp 2021'e kadar Shakhtar bir sözleşmeleri olduğunu açıkladı. Shablii, "Şu an sözleşmesi devam ediyor ama temelde her şey mümkün. Transfer görüşmemiz yok" dedi.