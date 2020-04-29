29 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Güneşli günler için çalışıyoruz

Güneşli günler için çalışıyoruz
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.04.2020

Beşiktaş İkıncı başkan , kulübü içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtarmak için ellerinden geleni yapıp sürekli mesai harcadıklarını söyledi.

İkıncı başkan , kulübü içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtarmak için ellerinden geleni yapıp sürekli mesai harcadıklarını söyledi. Dalgakıran "Büyük bir özveriyle her gün kulübümüz için çalışmaya devam ediyoruz. Beşiktaş, 117 yıllık bir çınar. Zor dönemleri, sıkıntılı dönemleri olabilir. Biz güneşli günler için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Vida'dan dünya yıldızına çağrı! Beşiktaş'a gel Vida'dan dünya yıldızına çağrı! "Beşiktaş'a gel"
Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi... Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...
Burak Yılmaz Çin'den özür diledi! Burak Yılmaz Çin'den özür diledi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör