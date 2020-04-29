29 Nisan 2020, Çarşamba
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Güneşli günler için çalışıyoruz
Beşiktaş İkıncı başkan Adnan Dalgakıran, kulübü içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtarmak için ellerinden geleni yapıp sürekli mesai harcadıklarını söyledi.
İkıncı başkan Adnan Dalgakıran, kulübü içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtarmak için ellerinden geleni yapıp sürekli mesai harcadıklarını söyledi. Dalgakıran "Büyük bir özveriyle her gün kulübümüz için çalışmaya devam ediyoruz. Beşiktaş, 117 yıllık bir çınar. Zor dönemleri, sıkıntılı dönemleri olabilir. Biz güneşli günler için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
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