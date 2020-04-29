Enzo Roco’dan kalma mesaji

Jeremaın Lens ve Douglas'la beraber kulübün en yüksek indirim talebinde bulunduğu isim olan Enzo Roco, Türkiye'den ayrılması durumunda kendisine teklif edilen rakamı başka bir yerde bulamayacağı için kabul etti.

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JeremaınLens ve Douglas'la beraber kulübün en yüksek indirim talebinde bulunduğu isim olan Enzo Roco, Türkiye'den ayrılması durumunda kendisine teklif edilen rakamı başka bir yerde bulamayacağı için kabul etti. Gelecek sezonda da siyah-beyazlılarda devam edeceğini ise kişisel sosyal medya hesabından, "Gelecek sezon farklı bir Roco göreceksiniz. Beşiktaş'a neye değer verdiğini göstermek istiyorum" yazısıyla duyurdu.