29 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Enzo Roco’dan kalma mesaji

Enzo Roco’dan kalma mesaji
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Jeremaın Lens ve Douglas'la beraber kulübün en yüksek indirim talebinde bulunduğu isim olan Enzo Roco, Türkiye'den ayrılması durumunda kendisine teklif edilen rakamı başka bir yerde bulamayacağı için kabul etti.

Jeremaın Lens ve Douglas'la beraber kulübün en yüksek indirim talebinde bulunduğu isim olan Enzo Roco, Türkiye'den ayrılması durumunda kendisine teklif edilen rakamı başka bir yerde bulamayacağı için kabul etti. Gelecek sezonda da siyah-beyazlılarda devam edeceğini ise kişisel sosyal medya hesabından, "Gelecek sezon farklı bir Roco göreceksiniz. Beşiktaş'a neye değer verdiğini göstermek istiyorum" yazısıyla duyurdu.
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