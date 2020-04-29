29 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gitmezsen kadro dışı kalırsın!

Gitmezsen kadro dışı kalırsın!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.04.2020

Beşıktaş'ta gündem Adem Ljajic'in satışı... 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak oyuncunun Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi.

Beşıktaş'ta gündem Adem Ljajic'in satışı... 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak oyuncunun Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi. Kulüp ve Ljajic arasındaki bu restleşmenin ne olacağı merak konusu.

Vida'dan dünya yıldızına çağrı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Vida'dan dünya yıldızına çağrı! Beşiktaş'a gel Vida'dan dünya yıldızına çağrı! "Beşiktaş'a gel"
Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi... Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...
Burak Yılmaz Çin'den özür diledi! Burak Yılmaz Çin'den özür diledi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör