Gitmezsen kadro dışı kalırsın!

Beşıktaş'ta gündem Adem Ljajic'in satışı... 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak Sırp oyuncunun Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kadro dışı kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi.

Beşıktaş'ta gündem Adem Ljajic'in satışı... 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği ancak Sırp oyuncunun Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaşı bırakmak istemediği için ayrılmadığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre yönetimin, Sırp oyuncuya "Gitmek istemezsen kadro dışı kalmaya hazır ol" dediği öğrenildi. Kulüp ve Ljajic arasındaki bu restleşmenin ne olacağı merak konusu.

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