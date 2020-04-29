29 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

10 yaşındaki çocuk seçti

10 yaşındaki çocuk seçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Beşıktaş'ın eski hocası Carvalhal, S. Wednesday'a gidiş hikayesini anlattı, ilginç bir bilgi verdi. teknik adam, Chansiri'nın (Sheffield'ın Taylandlı sahibi) Portekizli danışmanı Amadeu beni aradı. İlgilenip ilgilenmediğimi sordu. Görüştüm. Görüşmeden aylar sonra başkanın 10 ya da 11 yaşındaki oğlunun beni seçtiğini, Wednesday'ı çalıştırabileceğim ortaya çıktı" dedi.

Beşıktaş'ın eski hocası Carvalhal, S. Wednesday'a gidiş hikayesini anlattı, ilginç bir bilgi verdi: Chansiri'nın (Sheffield'ın Taylandlı sahibi) danışmanı Amadeu beni aradı. İlgilenip ilgilenmediğimi sordu. Görüştüm. Görüşmeden aylar sonra başkanın 10 ya da 11 yaşındaki oğlunun beni seçtiğini, Wednesday'ı çalıştırabileceğim ortaya çıktı. 10 yaşındaki çocuğun fikri kariyerimi belirledi" dedi
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