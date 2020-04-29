Cyle Larin için transfer planı ortaya çıktı! 25 Haziran...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer Belçika ekibi, Kanadalı golcüyü 25 Haziran'a kadar alacak bir takım bulursa, 2.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanarak Beşiktaş'tan satın alacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki golcü için nasıl bir karar vereceği de merak konusu...

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiralanmıştı. Golcü oyuncunun 25 Haziran'a kadar geçerli 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Waregem'de iyi bir sezon geçiren ve çıktığı 33 maçta 9 gol atıp 11 de asist yaparak göze giren Larin'in geleceği merak konusu olmuştu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre Zulte Waregem, yaz transfer dönemi için stratejisini belirledi.

LARIN'İ SATACAK KULÜP BULURLARSA...

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Belçika temsilcisinin oyuncu satın almak için önce takımdan bazı isimleri satacağı ifade edildi. Kulübün satış listesine koyduğu isimler arasında Omar Govea, Abdoulaye Sissako ve Cyle Larin de var. Ancak Larin'in kiralık olmak sebebiyle önce bonservisinin alınması gerekiyor. Bu konuda riske girmek istemeyen Waregem'in, 25 Haziran'a kadar oyuncuyu satın alacak bir kulüp çıktığı takdirde opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın, Zulte Waregem'e vereceği Cyle Larin yanıtı ise merak konusu oldu.

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