29 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin için transfer planı ortaya çıktı! 25 Haziran...

Cyle Larin için karar tarihi 25 Haziran!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

'ın yaz döneminde 'e kiraladığı Cyle ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer ekibi, Kanadalı golcüyü 'a kadar alacak bir takım bulursa, 2.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanarak Beşiktaş'tan satın alacak. Teknik direktör 'ın 25 yaşındaki golcü için nasıl bir karar vereceği de merak konusu...

'a büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Kanadalı futbolcu Cyle , Ligi takımlarından 'e kiralanmıştı. Golcü oyuncunun 'a kadar geçerli 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Waregem'de iyi bir sezon geçiren ve çıktığı 33 maçta 9 gol atıp 11 de asist yaparak göze giren Larin'in geleceği merak konusu olmuştu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre Zulte Waregem, yaz dönemi için stratejisini belirledi.

LARIN'İ SATACAK KULÜP BULURLARSA...

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Belçika temsilcisinin oyuncu satın almak için önce takımdan bazı isimleri satacağı ifade edildi. Kulübün satış listesine koyduğu isimler arasında Omar Govea, Abdoulaye Sissako ve Cyle Larin de var. Ancak Larin'in kiralık olmak sebebiyle önce bonservisinin alınması gerekiyor. Bu konuda riske girmek istemeyen Waregem'in, 25 Haziran'a kadar oyuncuyu satın alacak bir kulüp çıktığı takdirde opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın, Zulte Waregem'e vereceği Cyle Larin yanıtı ise merak konusu oldu.

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