27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Zago: Seni çok seviyorum!

Zago: Seni çok seviyorum!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

'ın unutulmaz futbolcularından instagram hesabından 26 Nisan 2003 tarihinde 'a attığı golü hatırlattı.

'ın unutulmaz futbolcularından instagram hesabından 26 Nisan 2003 tarihinde 'a attığı golü hatırlattı. Zago, "17 sene önce attığım bu gol Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'ı şampiyonluğa yaklaştırıyordu. Seni çok seviyorum Beşiktaş, sonsuza kadar kalbimde olacaksın" ifadelerini kullandı. Zago'nun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlardan oldukça fazla sayıda beğeni ve yorum aldı.

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