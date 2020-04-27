Zago: Seni çok seviyorum!

Kara Kartal'ın unutulmaz futbolcularından Zago instagram hesabından 26 Nisan 2003 tarihinde Elazığspor'a attığı golü hatırlattı.

Kara Kartal'ın unutulmaz futbolcularından Zago instagram hesabından 26 Nisan 2003 tarihinde Elazığspor'a attığı golü hatırlattı. Zago, "17 sene önce attığım bu gol Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'ı şampiyonluğa yaklaştırıyordu. Seni çok seviyorum Beşiktaş, sonsuza kadar kalbimde olacaksın" ifadelerini kullandı. Zago'nun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlardan oldukça fazla sayıda beğeni ve yorum aldı.

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