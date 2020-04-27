27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gutierrez ciddileşiyor

Gutierrez ciddileşiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Beşiktaş'ın 'lı Erick Gutierrez ile ilgilendiği iddiası oyuncunun ülkesinde de yer aldı.

Beşiktaş'ın 'lı Erick Gutierrez ile ilgilendiği iddiası oyuncunun ülkesinde de yer aldı. Meksika basınında La Republica gazetesi, "Gutierrez, Hollanda'da yeterince şans bulamıyor. Beşiktaş'a sıcak bakıyor" yorumu yaptı. 24 yaşındaki orta saha, Elneny'nin yerine düşünülüyor.
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