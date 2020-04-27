27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

‘Kale artık size emanet’

‘Kale artık size emanet’
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.04.2020

Karius'la iplerin kopması nedeniyle teknik direktör , ligin son 8 haftasında kaleyi Utku ve Ersin'e teslim edecek.

Karius'la iplerin kopması nedeniyle teknik direktör , ligin son 8 haftasında kaleyi Utku ve Ersin'e teslim edecek. Siyah-beyazlı hocanın, genç file bekçileriyle yaptığı görüşmelerde, "Bundan sonra kale sizin. Maçların ne zaman başlayacağı henüz kesinlik kazanmadı ama kendinizi en güzel şekilde hazırlayın. Verilen şansı iyi değerlendiren formayı kapar" dediği öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Quaresma: Geri dönmek isterim Quaresma: Geri dönmek isterim
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine... Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine...
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör