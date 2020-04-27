Braida iddiası

La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş’ın, daha önce Milan ve Barcelona’da görev yapan eski sportif direktör Ariedo Braida ile ilgilendiğini duyurdu.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un yayın organlarından IlMilanista, Beşiktaş'ın sportif direktör arayışı ile ilgili bir iddiada bulundu. Milan ve Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida'nın, Türkiye'den Beşiktaş veya Fenerbahçe ile futbol dünyasına döneceği belirtildi. 74 yaşındaki İtalyan futbol adamı, yöneticilik kariyerinde Monza, Udinese, Milan, Sampdoria ve Barcelona'da sportif direktörlük görevleri yapmıştı. Braida, son olarak ise 2019'un yaz dönemine kadar Barcelona'da scout olarak çalışmıştı. Beşiktaş daha önce bu görev için kulübü yakından tanıyan Mircea Lucescu ile uzun süren görüşmeler yapmıştı. Hatta Luce, "Beşiktaş'la anlaşmıştım ama araya koronavirüs salgını girdi. Anlaşmanın geçerli olup olmadığını her şey normale dönünce söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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