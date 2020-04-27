27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

En çok teklif Güven’e

En çok teklif Güven’e
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Sezon sonunda kadro yapılanmasına gidecek olan Beşiktaş'ta yüksek maaşlı oyuncuların durumu düşündürüyor.

Sezon sonunda kadro yapılanmasına gidecek olan Beşiktaş'ta yüksek maaşlı oyuncuların durumu düşündürüyor. Maliyetleri düşürmek için, yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmak isteyen yönetimin çabaları sonuçsuz kalıyor. Avrupa kulüplerinin de yaşanan krizden etkilenmesi, talepleri genç futbolculara yöneltti. Siyah-beyazlılarda en çok transfer teklifi gelen oyuncunun Güven Yalçın olduğu ifade ediliyor.
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