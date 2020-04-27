En çok teklif Güven’e

Sezon sonunda kadro yapılanmasına gidecek olan Beşiktaş'ta yüksek maaşlı oyuncuların durumu düşündürüyor.

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Sezon sonunda kadro yapılanmasına gidecek olan Beşiktaş'ta yüksek maaşlı oyuncuların durumu düşündürüyor. Maliyetleri düşürmek için, yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmak isteyen yönetimin çabaları sonuçsuz kalıyor. Avrupa kulüplerinin de yaşanan krizden etkilenmesi, talepleri genç futbolculara yöneltti. Siyah-beyazlılarda en çok transfer teklifi gelen oyuncunun Güven Yalçın olduğu ifade ediliyor.