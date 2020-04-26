26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vicdanım rahat

Vicdanım rahat
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü , görev süresi boyunca elinden geleni yaptığını söyledi ve “Devre bittiğinde G.Saray’dan öndeydik. Vicdanım rahat” dedi.

Beşiktaş'ın eski hocası , siyah-beyazlı takımda performansı için elinden geleni yaptığını söyledi. Avcı, NTV'de katıldığı canlı yayında, "Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi. Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan. Benim için kaybederse gidecek algısı vardı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen çok rahatım" şeklinde konuştu. "Bir daha farklı bir takıma gittiğimde daha farklı analizler yapacağım" diyerek devam eden Abdullah Avcı, şunları söyledi: Kendimi ifade edebilen birisiyim. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler aldım. Kariyer planlamamı bu salgın ortadan kalktıktan sonra yapacağım. nasıl oynanacak bilmiyoruz. Biz de bu süreci adım adım takip ediyoruz. Umarım en kısa zamanda her şey normale döner.
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