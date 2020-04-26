26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

N’Sakala elden kaçtı

N’Sakala elden kaçtı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Belçikalılar, 'in yerine Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Fabrice N'Sakala'nın, Anderlecht ile anlaştığını yazdı.

Belçikalılar, 'in yerine Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Fabrice N'Sakala'nın, Anderlecht ile anlaştığını yazdı. Voetbal Nieuws'un iddiasına göre Fransız oyuncu 2 sezon için Anderlecht forması giyecek. Sezon başında 1 milyon euro gibi çok ciddi bir maaş alacak.
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