26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Şimdilik sadece beklemedeyiz

Şimdilik sadece beklemedeyiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen ekonomisi hakkında konuştu. Şu an için ortada belirsizlik olduğunu söyleyen Torunoğulları, " gelirleri durdu. Sponsorluk gelirlerinin ne olacağı belli değil. Sadece biz değil, Avrupa'nın dev bütçeli kulüpleri bile çıkmaz içinde. Kulüplerin yaşaması için oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz" dedi.

Yönetici Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen ekonomisi hakkında konuştu. Şu an için ortada belirsizlik olduğunu söyleyen Torunoğulları, " gelirleri durdu. Sponsorluk gelirlerinin ne olacağı belli değil. Sadece biz değil, Avrupa'nın dev bütçeli kulüpleri bile çıkmaz içinde. Kulüplerin yaşaması için oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz" dedi. Transfere de değinen Erdal Torunoğulları, "Transfer görüşmeleri, sözleşmesi bitenlerin geleceği... Her şey belirsiz. Bu büyük olumsuzluk. Şu an için takımımızda 'gitmek istiyorum' diye başvuran yok. Bize transferi için ise önerilen çok isim var ama beklemedeyiz" ifadelerini kullandı
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