26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Edwin Gyasi imzaladı!

Edwin Gyasi imzaladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Gana basını, 'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Gana basını, 'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı. Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı. 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve sezon sonu bedelsiz geleceği ifade edildi.
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