26 Nisan 2020, Pazar
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Enzo Roco yüzde 50’ye razı
Yönetimin Lens ve Douglas'la beraber yollarını ayırmak istediği üç isimden birisi olan Roco'nun keyfinin yerinde olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan yıllık yaklaşık 1.2 milyon euro alan Şilili stoperin yüzde 50 bile indirim yapılsa 600 bin euro'ya oynayacağı için ses çıkarmayı düşünmediği bildirildi.
Yönetimin Lens ve Douglas'la beraber yollarını ayırmak istediği üç isimden birisi olan Roco'nun keyfinin yerinde olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan yıllık yaklaşık 1.2 milyon euro alan Şilili stoperin yüzde 50 bile indirim yapılsa 600 bin euro'ya oynayacağı için ses çıkarmayı düşünmediği bildirildi. Roco'nun ülkesine dönerse alacağı en iyi maaşın 200-300 bin euro olacağı için ayrılmak istemediği bildirildi.
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