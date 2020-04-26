26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Boateng’den kalma sinyali

Boateng’den kalma sinyali
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, 'a konuştu… İstanbul'a ne zaman döneceği ya da Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak Boateng, "İstanbul çok güzel bir şehir. Beşiktaş'ta hemen oyunculara ve teknik direktöre kaynaştım. Kendimi çok iyi hissettim" ifadesini kullandı.

Kara 'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, 'a konuştu… İstanbul'a ne zaman döneceği ya da Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak Boateng, "İstanbul çok güzel bir şehir. Beşiktaş'ta hemen oyunculara ve teknik direktöre kaynaştım. Kendimi çok iyi hissettim" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu, daha önce yaptığı bir açıklamada Fiorentina'ya dönebileceği sinyalini vermişti.
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