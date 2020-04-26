26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Aboubakar düşüşte

Aboubakar düşüşte
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Bir dönem Beşiktaş'ın yıldızı olan 'ın hem piyasası hem değeri oldukça düştü.

Bir dönem Beşiktaş'ın yıldızı olan 'ın hem piyasası hem değeri oldukça düştü. Portekiz'in A Bola gazetesi, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden kaybolan Kamerunlu forvet için Porto'nun 7 milyon euro'luk bonservis belirlediğini yazdı. Aboubakar için Beşiktaş'ın da istekli olduğu bilinse de bu rakamın karşılanması neredeyse imkansız.
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