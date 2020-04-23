Vida Aston Villa’ya

İngiliz basını, Aston Villa’nın Domagoj Vida’yı almak için düğmeye bastığını yazdı. W. Bromwich ve Marsilya da Vida için devreye girdi.

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor, siyah beyazlılar Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor... İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre Aston Villa, Vida için devreye girdi. Süper Lig'e verilen arada mali olarak büyük sıkıntıya giren siyah beyazlılar, kısa süre önce yüksek miktarda maaş kazanan futbolcularla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Haftalık 55 bin pound kazanan Vida, şu anda kulübünün en yüksek maaş alan futbolcusu. Bu bağlamda İngiliz medyasında, Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya dair flaş bir habere imza atıldı. Buna göre siyah beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için Avrupa takımlarıyla temasta bulunduğu ve Aston Villa'nın Vida için önemli bir girişimde bulunacağı duyuruldu. Ocak ayında da Vida için Aston Villa teklifle bulunmuş ancak reddedilmişti. West Bromwich ve Marsilya'da Vida'yı takip eden takımlar arasında bulunuyor.

5 TAKIMDA OYNADI

1989'da Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya gelen Vida, 1.84 boyunda ve stoper mevkinde forma giyiyor. Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Osijek'ta başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Leverkusen, D. Zagreb, Dinamo Kiev ve Beşiktaş formalarını terletti. Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 müsabakada 4 gole imza atarken, 2 bin 714 dakika sahada kalmayı başardı.

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