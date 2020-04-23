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BEŞİKTAŞ

Vida Aston Villa’ya

Vida Aston Villa’ya
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

İngiliz basını, ’nın ’yı almak için düğmeye bastığını yazdı. W. Bromwich ve Marsilya da Vida için devreye girdi.

'ta ayrılık rüzgarları esiyor, siyah beyazlılar Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor... İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre , Vida için devreye girdi. 'e verilen arada mali olarak büyük sıkıntıya giren siyah beyazlılar, kısa süre önce yüksek miktarda maaş kazanan futbolcularla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Haftalık 55 bin pound kazanan Vida, şu anda kulübünün en yüksek maaş alan futbolcusu. Bu bağlamda İngiliz medyasında, Beşiktaşlı 'ya dair flaş bir habere imza atıldı. Buna göre siyah beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için Avrupa takımlarıyla temasta bulunduğu ve Aston Villa'nın Vida için önemli bir girişimde bulunacağı duyuruldu. Ocak ayında da Vida için Aston Villa teklifle bulunmuş ancak reddedilmişti. ve Marsilya'da Vida'yı takip eden takımlar arasında bulunuyor.

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5 TAKIMDA OYNADI

1989'da Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya gelen Vida, 1.84 boyunda ve stoper mevkinde forma giyiyor. Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Osijek'ta başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Leverkusen, D. Zagreb, ve Beşiktaş formalarını terletti. Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 müsabakada 4 gole imza atarken, 2 bin 714 dakika sahada kalmayı başardı.

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