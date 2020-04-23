23 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Boateng’den yeşil ışık

Boateng’den yeşil ışık
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2020

1.7 milyon euro alan Kevin Prince Boateng, La Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte, “Yıllık ücretlerde düşüş olacak” diyerek, Beşiktaş yönetimin 1.2 milyon euro’luk yeni teklifine olumlu baktı.

Siyah-beyazlıların Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, yeni sezonda da Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Koronavirüs, futbolcuların maaşlarında ve piyasa fiyatlarında düşüşe neden olacak" ifadesini kullandı. Şu anda Milano'da bulunan Boateng, "Bugüne kadar inanılmaz rakamlara transfer yapılıyordu. Artık bir futbolcunun 200 milyon euro'ya satıldığını, bir daha çok uzun bir süre görmeyeceğiz" iddiasında bulundu. Ganalı yıldız ayrıca, "Ekonomik kriz, kulüplerin bu kadar yüksek fiyatlar bonservis etmeye devam etmesini imkansız hale getirecek" ifadesini kullanırken Boateng'in, yaptığı bu açıklamadan sonra Beşiktaş'ın gelecek sezon kalmak istiyorsa 1.7 milyon euro'ya değil 1.2 milyon euro'ya oynaması teklifine büyük ihtimalle 'evet' diyeceği şeklinde yorumlandı.

Yıldız isimden flaş Beşiktaş paylaşımı! haberin devamı


ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMİŞTİ
Ganalı yıldız geçen hafta yaptığı açıklamada "Frankfurt'ta oynarken 'kupayı kazanacağız' demiştim kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum, lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" demişti.

Boateng, siyah-beyazlı formayla 6 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi'den sert açıklama! Yargı önünde hesaplaşacağız Çebi'den sert açıklama! "Yargı önünde hesaplaşacağız"
Yıldız isimden flaş Beşiktaş paylaşımı! Yıldız isimden flaş Beşiktaş paylaşımı!
İngilizler açıkladı! 'Sezon sonunda geliyor' İngilizler açıkladı! 'Sezon sonunda geliyor'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör