Beşiktaş'ta 42 milyonluk fiyasko
Beşiktaş’la fesih aşamasındaki Karius, kulübe 42 milyon TL’ye patladı. Son yılların en kötü kaleci performansına imza attı.
Alacakları sebebiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden ve takımdan ayrılması an meselesi olan Loris Karius, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beklentilere cevap veremeyen Alman kalecinin 2 yılık kiralama ve maaş ücreti olan 5.7 milyon Euro (42 milyon TL) da kulübe ağır bir fatura çıkardı.
YILLIK MAAŞI 1.6 MİLYON EURO
Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Karius, iki sezonda 3.2 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi oldu. Kartal, Liverpool'a ise 2 yıl için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.
67 MAÇTA TAM 95 GOL YEDİ
Forma giydiği 67 maçta 95 gol gören Alman eldiven 1,42 gol ortalamasıyla da Siyah-Beyazlı takımda son dönemdeki en kötü kaleci performanslarından birine imza atmış oldu. (Takvim)
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