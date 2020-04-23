Beşiktaş'ta kriz! Yabancı oyuncular...

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkilerken futbol piyasasını da derinden vurdu. Birçok kulüp oyuncularından indirim talep ederken, Beşiktaş da bu kervana katıldı. Siyah-beyazlıların indirim talebine yabancı futbolcuların soğuk baktığı, yerli oyuncuların ise düşünmek için süre istediği bildirildi.

Corona virüsü salgınının futbola etkileri devam ediyor... Başta Avrupa'nın dev kulüpleri olmak üzere, mali yönden zorlanan takımlar oyuncularından 'feda' demelerini istemişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, coronavirüsü salgını sonrası düşen gelirler sebebiyle oyunculardan indirim istemişti. Takvim'in haberine göre; Çebi'nin talebine yabancı oyuncuların büyük oranda soğuk baktığı öne sürüldü. Yerli oyuncuların ise düşünmek için süre istediği belirtildi.

BİR TEK NECİP

Kartal'da şu ana kadar 'feda' diyen tek isim ise Necip Uysal oldu.

LENS GERİ ADIM ATMIYOR

Beşiktaş'tan 2.3 milyon Euro kazanan Lens'in indirime yanaşmadığı ve bu konuda geri adım atmadığı öğrenildi. Lens'le yolların ayrılması hedefleniyor.

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