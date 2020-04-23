23 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kriz! Yabancı oyuncular...

Beşiktaş'ta kriz! Yabancı oyuncular...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkilerken piyasasını da derinden vurdu. Birçok kulüp oyuncularından indirim talep ederken, da bu kervana katıldı. Siyah-beyazlıların indirim talebine yabancı futbolcuların soğuk baktığı, yerli oyuncuların ise düşünmek için süre istediği bildirildi.

Corona virüsü salgınının futbola etkileri devam ediyor... Başta Avrupa'nın dev kulüpleri olmak üzere, mali yönden zorlanan takımlar oyuncularından 'feda' demelerini istemişti.

Başkanı , coronavirüsü salgını sonrası düşen gelirler sebebiyle oyunculardan indirim istemişti. Takvim'in haberine göre; Çebi'nin talebine yabancı oyuncuların büyük oranda soğuk baktığı öne sürüldü. Yerli oyuncuların ise düşünmek için süre istediği belirtildi.

Beşiktaş'ta 1 numara operasyonu

BİR TEK NECİP

'da şu ana kadar 'feda' diyen tek isim ise oldu.

LENS GERİ ADIM ATMIYOR

Beşiktaş'tan 2.3 milyon Euro kazanan Lens'in indirime yanaşmadığı ve bu konuda geri adım atmadığı öğrenildi. Lens'le yolların ayrılması hedefleniyor.

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı... haberin devamı

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