22 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan stoper atağı! Domagoj Vida'nın yerine...

Beşiktaş'tan stoper atağı! Vida'nın yerine...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Takımın en çok kazanan isimlerinden olan için 'a teklifler geliyor. Hırvat stoperin olası gitme ihtimaline karşı siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Gelecek yılın planlarını yapan , aradığı stoperi 'da buldu. Hırvat stoper 'ya gelecek olan teklifleri değerlendiren ve savunma hattında değişime gitmeyi düşünen , 'ın 31 yaşındaki stoperi Daniel Schwaab için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son 4 sezondur Hollanda ekibinde görev yapan başarılı Alman savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Yeni Asır'da yer alan habere göre futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan yönetim, futbolcuya menajeri kanalıyla ulaşarak nabız yokladı. Hollanda ekibinden 24 maçta forma giyip 2 de gol atan Schwaab, Freiburg, Leverkusen ve Stuttgart ekiplerinde de oynadı.

Beşiktaş'ta Arlauskis sürprizi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Arlauskis sürprizi Beşiktaş'ta Arlauskis sürprizi
Transferde büyük savaş! Cimbom istedi Kartal alıyor... Transferde büyük savaş! Cimbom istedi Kartal alıyor...
Giannoulis’in önü açıldı Giannoulis’in önü açıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör