22 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Giannoulis’in önü açıldı

Giannoulis’in önü açıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

'ın ilgilendiği isimlerden biri olan Dimitris Giannoulis'i, 'un satmak zorunda olduğu iddia edildi.

Kara 'ın ilgilendiği isimlerden biri olan Dimitris Giannoulis'i, 'un satmak zorunda olduğu iddia edildi. To10 isimli internet sitesi mali çıkmaza giren Selanik ekibinin sol bekini satmadan krizi atlatamayacağının altını çizdi. Daha önce 10 milyon euro olarak belirlediği rakamı bulamayan PAOK'un Giannoulis'i satmak için çok altında bir rakama 'evet' diyeceğini yazdı.
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